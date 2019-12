Arbeiten am Flughafen Frankfurt in fertig möblierten Büros

Bei Geschäftsreisen ist eine gute Work-Live-Balance wichtig. Um unterwegs arbeiten zu können, aber nicht unnötig in Stress zu geraten, bietet sich das Mieten fertig möblierter Büros an. Es gibt Anbieter, die bieten an verschiedenen Flughäfen die Möglichkeit an, Einzelbüros, Mehrplatzbüros, Konferenzräume und Meetingräume zu mieten. Der Unterschied zum Coworking ist, dass die Büros alleine gemietet von einem Geschäftsreisenden oder Unternehmen. Bei den Mehrplatzbüros kann nach Absprache auch ein Shared Office angeboten werden. Hier kann man sich das Büro mit mehreren anderen Geschäftsleuten teilen, wenn man z. B. ansonsten viel unterwegs ist.

Fertig möbilierte Büros mit Telefon, Internet und Fax

Bei Geschäftsleuten ist Zeit meistens gleich Geld. Deshalb ist vor allem bei Vielfliegern wichtig, dass sie nicht noch lange Wege zu ihrem Büro haben. Z. B. Agendis bietet fertig möblierte Büros an, die man von heute auf morgen mieten kann. So ist es möglich, sich in ein komplett eingerichtetes, modernes Büro zu setzen. Dadurch können Unternehmen und Geschäftsreisende das Frankfurt Business Center zeitnah nutzen, wenn sie es benötigen. Neben dem Business Center in Frankfurt hat das Unternehmen auch ein Business Center Stuttgart.

Ein Büro am Flughafen Frankfurt / Main kann kurzfristig gemietet und genutzt werden. Durch die Komplettausstattung mit Telefon und Internet müssen Geschäftsleute nicht ihr Datenvolumen vom Handy nutzen und irgendwo in einer Ecke des Flughabens arbeiten. Sondern sie haben die Möglichkeit, von einem nahegelegenen Business Center aus alle wichtigen Telefonate zu führen und E-Mails zu versenden.

Konferenzräume und Meetingräume sind auch kurzfristig anmietbar

Neben den Einzelbüros und den Mehrplatzbüros (bis 4 Plätze) können auch Konferenzräume und Meetingräume angemietet werden. Dies ist auch kurzfristig möglich. Z. B. wenn der Anschlussflug gravierende Verspätung hat oder komplett gestrichen wurde, aber dringend ein Meeting oder eine Konferenz abgehalten werden muss.

Agendis hat insgesamt neun Business Center in Flughafen-Nähe in Frankfurt, Stuttgart und München.