Angst vor neuem Corona Lockdown: GfK Konsumklima schwächelt

Im Sommer sah es noch so aus, als würde es keinen neuen Lockdown in Deutschland geben. Doch die Zahl der mit Covid-19 Infizierten steigt weiter dramatisch an. Die Angst vor einem neuen Corona Lockdown geht auch auf die Stimmung der Verbraucher. Der Optimismus ist laut GfK im Oktober „spürbar“ verschwunden.

Laut des aktuellen GfK Konsumklimas macht sich etwa die Hälfte der Bundesbürger „große bzw. sehr große Sorgen, wenn es um die persönliche Zukunft geht“. Rund drei Viertel der befragten Verbraucher „gehen aktuell davon aus, dass COVID-19 eine große bzw. sehr große Bedrohung darstellt“, so der Marktforscher heute bei der Vorstellung des GfK Konsumklimas für Oktober 2020. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartungen wie auch die Anschaffungsneigung müssen müssten laut GfK im aktuellen Konsumklima Einbußen hinnehmen.

Rolf Bürkl, GfK Konsumexperte über die Ergebnisse der GfK-Konsumklimastudie für Oktober 2020: „Die rasant steigenden Infektionszahlen führen zu Verschärfungen Pandemie-bedingter Einschränkungen. Zudem steigt die Furcht vor einem weiteren Lockdown, sollte das Infektionsgeschehen in den kommenden Wintermonaten außer Kontrolle geraten“. Bürkl weiter: „Die zum Teil kräftige Erholung der Stimmung vom Frühsommer dieses Jahres ist damit zum Stillstand gekommen und lässt das Konsumklima wieder abrutschen. Dazu hat auch eine im Oktober steigende Sparneigung mit beigetragen.“